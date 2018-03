Chodzi o ułatwienie wykonywania zawodu absolwentom uczelni medycznych spoza UE, choćby Ukraińcom i Białorusinom, którzy są chętni do pracy w Polsce. Pomysł jest taki, by nie musieli zdawać części egzaminów. Dziś test sprawdzający wiedzę – egzamin nostryfikacyjny – za pierwszym podejściem zdaje czasem zaledwie 10 proc. zagranicznych absolwentów medycyny.

Bez nostryfikacji nie można zaś podchodzić do lekarskiego egzaminu końcowego (LEK). Dopiero on daje prawo wykonywania w Polsce zawodu i zdobycia specjalizacji. Ministerstwo Zdrowia – jak wynika z informacji DGP – rozważa rezygnację z pierwszego etapu tej procedury. Po to, by łatać braki: według wyliczeń OECD mamy dziś 2,3 lekarza na 1 tys. mieszkańców, podczas gdy w lepiej rozwiniętych krajach jest ich pięciu.

Z projektem wyszła grupa Polaków, którzy zdobyli wykształcenie medyczne poza granicami UE. Ich zdaniem egzamin nostryfikacyjny, przygotowywany przez uczelnie medyczne, ocenia wiedzę zbyt subiektywnie, a przy tym jest kosztowny (jedno podejście to wydatek rzędu 2–3 tys. zł) i zdecydowanie za trudny.

>>> Czytaj też: Epidemia chorób psychicznych wśród polskich dzieci. Tak źle nie było jeszcze nigdy

Więcej we wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej