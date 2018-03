Chodzi o projekt PSL ustawy o pomocy państwa dla seniorów, który zmierza do likwidacji obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających emeryturę lub rentę. Z harmonogramu obrad Sejmu wynika, że pierwsze czytanie projektu ma się odbyć we wtorek wieczorem.

"Dla nas to jest najważniejszy projekt: +emerytura bez podatków+. Mamy nadzieję, że jutro wreszcie dojdzie do pierwszego czytania. My nie spoczniemy dopóki ten projekt nie będzie przyjęty, czy to w tej kadencji czy w kolejnej" - powiedział lider PSL w poniedziałkowym programie "Graffiti" w Polsat News.

Podkreślił, że "to jest prosty projekt, ale bardzo potrzebny". "Polega na tym, że emeryci, którzy pracowali 30-40 lat, również renciści, którzy z innych powodów nie mogą kontynuować aktywności zawodowej, powinni być zwolnieni z podatków i składek" - wyjaśnił Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem "to jest wielka inwestycja i koszty są porównywalne do programu 500+".

Lider PSL zaznaczył, że "nie możemy zapomnieć o naszych rodzicach, dziadkach". "Oni zasługują za lata swojej gigantycznie ciężkiej pracy na godną starość. To jest nasze zobowiązanie" - przekonywał prezes Stronnictwa.(PAP)