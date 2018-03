Szef MSZ Francji: Czeka nas sporo wspólnej pracy z Iranem

Źródło: PAP

Szef MSZ Francji Jean-Yves Le Drian, który przebywa w Teheranie, powiedział w poniedziałek, że należy wykonać jeszcze wiele pracy z Iranem, by dojść do wspólnych ustaleń ws. jego programu rakiet balistycznych i roli, jaką odgrywa on w regionalnych konfliktach.