OVH: Inwestycje firm w chmurę obliczeniową szybko przewyższą zwykłe data center



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Mimo, że firmy wciąż ostrożnie podchodzą do usług w chmurze obliczeniowej OVH oczekuje, że łączne inwestycje przedsiębiorstw w usługi cloud computing szybko przewyższą inwestycje w tradycyjne centra danych, ocenił dyrektor sprzedaży OVH Robert Paszkiewicz.

"Firmy, zwłaszcza polskie, rzeczywiście rozważnie podejmują decyzje w kontekście chmury. Według IDC, 57% wydatków w 2017 roku zostało poniesionych na tradycyjne centra danych, natomiast pozostała część na chmurę publiczną. Jednak już w 2021 roku szacuje się, że będzie to tylko 45% wydatków, jeśli chodzi o infrastrukturę tradycyjnych data center. Natomiast 20% zainwestowane zostanie w chmurę prywatną, a 35% w chmurę publiczną" - powiedział Paszkiewicz podczas OVH Cloud Tour.

Ocenił, że wzrost świadomości korzystania z usług cloud to kwestia edukacji i zrozumienia aktualnych trendów.

"Specjalizacja w technologii cloud nigdy nie będzie podstawową działalnością spółek, za to obecność w chmurze może z czasem okazać się ich 'być albo nie być' na rynku. Firmy muszą więc mieć pewność, że dostawcy są odpowiednio certyfikowani i przestrzegają odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz stosują odpowiednie standardy zabezpieczeń" - stwierdził przedstawiciel OVH.

W jego ocenie, otwartą kwestią jest, czy firmy powinny budować w dalszym ciągu znaczące wewnętrzne kompetencje informatyczne. "To są koszta i czas, który trzeba na taką rozbudowę poświęcić. Pytanie brzmi, czy nie lepiej spożytkować te środki finansowe właśnie na rozwój swojego biznesu, na zwiększenie sprzedaży, aniżeli rozbudowę czegoś co można powierzyć specjalistom" - podsumował Paszkiewicz.

OVH ocenia, że rozwój rynku chmury obliczeniowej w naszym regionie utrzyma wysoką dynamikę i wzrośnie o ok. 50% w ciągu trzech kolejnych lat, a Polska odegra kluczową rolę w tym wzroście.

Wcześniej w rozmowie z ISBnews Paszkiewicz wskazywał, że OVH uważa Polskę i swoje aktywa na tym rynku za istotny element globalnej strategii rozwoju. Chce umacniać pozycję w rynku usług chmurowych (cloud) i domen internetowych dla małych i średnich firm w Polsce. W ub.r. OVH pozyskał finansowanie rzędu 400 mln euro.

OVH jest dostawcą hiperskalowalnych rozwiązań chmurowych o nieprzeciętnej wydajności. Założona w 1999 we Francji, przez polską rodzinę Klaba, grupa OVH zarządza centrami danych w 21 lokalizacjach na 4 kontynentach. Firma rozwija globalnie własną sieć światłowodową oraz zarządza zintegrowanymi usługami hostingowymi. OVH dostarcza innowacyjne rozwiązania technologiczne dla ponad 1000 000 klientów na całym świecie, działając w oparciu o własną infrastrukturę, działy R&D.

(ISBnews)