Na giełdzie metali w Szanghaju miedź zdrożała we wtorek o 0,5 proc.

"Opłata za obróbkę importowanego koncentratu miedzi spadła do 70-78 dolarów za tonę, znacząco poniżej wycen z ubiegłego roku, co może sygnalizować braki w podaży rud miedzi" - wskazuje Wu Xiangfeng, analityk Huatai Futures Ltd. w Szanghaju.

"Chińskie huty miedzi nie są w stanie generować zysków przy tak niskich opłatach za przerób rud, co może wpłynąć też na ograniczanie produkcji miedzi rafinowanej" - dodaje Wu.

W poniedziałek miedź na LME zwyżkowała o 12 USD do 6.910,00 USD za tonę. W ubiegłym tygodniu metal na LME stracił 2,8 proc. (PAP Biznes)