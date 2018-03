BIG InfoMonitor: Zaległości firm handlowych sięgnęły ok. 1,6 mld zł



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Zaległości firm handlowych sięgnęły ok. 1,6 mld zł, wynika z danych z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Bisnode Polska. Problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań ma 4% przedsiębiorstw handlowych. Na zaległości 29 458 płatników w handlu detalicznym składają się przeterminowane o co najmniej 30 dni płatności na kwotę min. 500 zł.

"Im wyższy odsetek firm opóźniających płatności w danej branży, tym większe ryzyko podejmowanej współpracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi właśnie ten sektor gospodarki. To dla przedsiębiorców sygnał, że należy zachować szczególną ostrożność w zawieraniu z nimi transakcji z odroczonym terminem płatności i opieraniu całego biznesu na ryzykownych płatniczo przedsiębiorstwach" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

Największe przeterminowane długi mają sklepy ogólnospożywcze - 398 mln zł zaległości, co stanowi 25% całego przeterminowanego zadłużenia. Sklepy niewyspecjalizowane znalazły się na drugim miejscu z kwotą 119 mln zł zaległości, następnie firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową oraz internetową - 107 mln zł, apteki - 100 mln zł, stacje paliw - 92 mln zł, sklepy odzieżowe - 91,5 mln zł, handel na bazarach i targowiskach - 80,7 mln zł, oferujący meble i oświetlenie - 55,5 mln zł, sklepy monopolowe - 51 mln zł.

Z badania wynika, że na ponad 11,5 tys. analizowanych firm ponad 60% jest w silnej i dobrej kondycji, a w słabej znajduje się 19%, w złej kondycji - 21%.

Największa kwota zaległości dotyczy województwa mazowieckiego - ok. 300 mln zł przeterminowanego długu. Najwyższa jest tu również liczba niesolidnych dłużników - 4,8 tys.

"Największy udział niesolidnych firm prezentowanej branży, przekraczający 4% odsetek dla kraju, ma siedzibę w województwach: pomorskim, dolnośląskim, śląskim - od 4,7% do 4,8%" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)