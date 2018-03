"FT": Czy rządy populistów we Włoszech zagrażają reformom gospodarczym?

Źródło: PAP

Wzrost znaczenia populistów po wyborach we Włoszech może zagrażać reformom gospodarczym, jakie udało się przeprowadzić w tym kraju. Pozostaje mieź nadzieję, że jeśli utworzą rząd, złagodzą swoją politykę - pisze we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times".