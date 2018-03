Grupa Simple ma portfel zamówień o wartości 26 mln zł



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Grupa Simple zbudowała backlog o wartości ponad 26 mln zł, zwiększając jego wartość prawie dwukrotnie względem 2016 roku, w którym wynosił 14 mln zł, poinformował prezes Rafał Wnorowski.

"Grupa zbudowała ponad 26 mln zł backlog, zwiększając jego wartość prawie dwukrotnie względem 2016 roku, w którym wynosił 14 mln zł. Zgodnie z założeniami zarządu, w minionym roku, grupa zrealizowała plan związany z pozyskiwaniem zamówień w sposób wielotorowy, z jednej strony dążąc do utrzymania pozycji lidera w wygrywaniu zamówień publicznych, z drugiej strony zdobywając kolejne, znaczące kontrakty na rynkach komercyjnych. Już teraz myślimy o kolejnych zamówieniach i przygotowujemy się na przyśpieszenie w ogłaszaniu przetargów. Obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie kilku postępowań" - powiedział Wnorowski, cytowany w komunikacie.

W 2018 roku Simple kontynuuje realizację rozpoczętych w II połowie 2017 roku kontraktów. Jednocześnie prowadząc intensywne działania związane z pozyskaniem nowych klientów, dodano.

"W 2018 roku chcemy jeszcze efektywniej wykorzystywać nasze doświadczenie i know-how w zakresie pozyskiwania i obsługi projektów publicznych. Spodziewamy się przyśpieszenia w obszarze przetargów na informatyzację szkół wyższych w ramach unijnego programu Power oraz w zakresie dofinansowań dla szpitali, dzięki kilku projektom regionalnym. Dodatkowo aktualny portfel podpisanych już kontaktów jest bardzo dobrą prognozą przychodów i zysków na 2018 rok. Dlatego rozbudowujemy nasz zespół o kolejnych specjalistów" - dodał wiceprezes Daniel Fryga, również cytowany w komunikacie.

Obecnie Simple realizuje m.in. projekt rozbudowy systemu ERP w oparciu o aplikacje mobilne.

"Przygotowaliśmy dla naszych klientów całą serię nowych aplikacji mobilnych stworzonych w najnowszych technologiach. Premiera pierwszej z nich już na początku marca bieżącego roku. Aplikacje mobilne to na pewno jeden z głównych trendów na najbliższe lata i obszar, w którym firmy i instytucje widzą potencjał wzrostu swojej efektywności" - dodał Wnorowski.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT dla rynku publicznego. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2000 r.



(ISBnews)