Amica wyda rekomendację nt. dywidendy w kwietniu, uzależnia ją od wydatków



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Amica zdecyduje o rekomendacji dywidendy za 2017 r. w II połowie kwietnia. Uzależnia wypłatę od wielkości wydatków, nad których określeniem aktualnie pracuje, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

"Rekomendacja będzie w II połowie kwietnia" - powiedział Rutkowski podczas konferencji prasowej, pytany o zapatrywania na dywidendę za ub.r.

"Pracujemy nad cashflow'ami. Musimy zobaczyć, na co będą potrzebne. Ponieważ nie zrealizowaliśmy sprzedaży, pieniędzy jest mniej. Naprawdę zależy to od tego, jak będą wyglądały wydatki w tym roku i w pierwszych miesiącach przyszłego" - dodał.

Podkreślił, że gdyby dywidenda miała zagrozić planom rozwoju spółki, to nie zostanie wypłacona. Jeśli natomiast spółka dojdzie do wniosku, że nawet pomimo niezadowalającego wyniku w ub.r. "da radę", to dywidenda będzie.

W całym 2017 r. spółka miała 146,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 108,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 653,85 mln zł w porównaniu z 2 474,89 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 146,5 mln zł wobec 128,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)