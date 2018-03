Analizy Online: Wszystki OFE zanotowały stratę w lutym br.



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Średnia stopa zwrotu wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) wyniosła -5,2% w lutym br, podały Analizy Online.

"Po bardzo udanym styczniu kolejny miesiąc przyniósł zmianę o 180 stopni – w lutym wszystkie OFE doświadczyły strat. Średnia stopa zwrotu w ubiegłym miesiącu wyniosła -5,2%, to wynik tylko o 0,2 pkt. proc. lepszy od funduszy akcji polskich uniwersalnych. Straty zawarły się w przedziale od -4,7% (Allianz Polska OFE) do -5,9% (Pekao OFE). Pogorszenie koniunktury na giełdzie było na tyle silne, że mimo wysokich styczniowych zysków licząc od początku roku wszystkie OFE są na minusie" - czytamy w komunikacie.

Według Analizy Online, luty br. przyniósł spadek wartości aktywów zarządzanych przez OFE. Na skutek pogorszenia koniunktury fundusze straciły prawie -9,5 mld zł, to największa miesięczna strata od października 2008 r. (wtedy spadek wartości aktywów z tytułu wyniku zarządzania wyniósł -11,0 mld zł). Jednocześnie aktywa zostały uszczuplone przez przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka o -747 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE zaledwie 275 mln zł. Łącznie wartość zgromadzonego kapitału zmniejszyła się o -10,0 mld zł, do poziomu 174 mld zł. To najmniej od maja ub. r.

"Po wielu miesiącach wzrostów na GPW, w lutym nastąpiła przecena, w związku z czym OFE poniosły stratę. Nie ma to jednak tak dużego znaczenia przy inwestowaniu długoterminowym, a taki horyzont należy przyjmować dla oszczędności emerytalnych. Warto dodać, że w ostatnich czterech latach, od stycznia 2014 do stycznia 2018 roku stopa zwrotu OFE wyniosła 30,09%. Ostatnie spadki mogłyby być łagodniejsze, gdyby na warszawskim parkiecie kapitał krajowy zdecydowanie przeważał nad kapitałem zagranicznym – ważną role w tej perspektywie będą pełniły PPK, oraz gdyby OFE mogły szerzej zdywersyfikować swoje aktywa" – powiedziała prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.

(ISBnews)