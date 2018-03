Polscy sprzedawcy na eBay eksportują swoje towary średnio do 28 krajów



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Polscy sprzedawcy eBay eksportują swoje towary średnio do 28 krajów, wynika z danych firmy. To wynik dwa razy lepszy od sprzedawców eBay z Niemiec, których oferta trafia średnio do 14 państw.

"Zgodnie z raportem Poczty Polskiej, tylko 7% sklepów internetowych w Polsce osiąga przychody ze sprzedaży do innych krajów. Dane przedstawiają się zupełnie inaczej w odniesieniu do sprzedających na platformach e-commerce. Przykładowo, prawie 40% sprzedawców eBay w ujęciu globalnym eksportuje swoje towary na więcej niż cztery kontynenty. Badania przeprowadzone przez amerykański serwis wskazują, że szansa na przetrwanie młodych eksporterów na eBay jest dwa razy większa niż w przypadku prowadzenia własnego sklepu internetowego" - czytamy w komunikacie.

"Prawdziwy potencjał dla rozwoju każdej, nawet najmniejszej firmy, drzemie w handlu międzynarodowym. Obserwujemy, że polscy sprzedawcy coraz chętniej i odważniej podchodzą do pomysłu wyjścia ze swoją ofertą poza granice kraju. W ten sposób można zwiększyć obroty nawet w ciągu pierwszego roku funkcjonowania. Przykładem są nasi nowi polscy sprzedawcy, z których dziesięciu największych w pierwszym roku swojej działalności wygenerowało obroty w wysokości 1 mln euro. W warunkach wyłącznie polskiego rynku byłoby to znacznie trudniejsze" – powiedziała dyrektor zarządzająca na Polskę i Europę Centralną Małgorzata Gliszczyńska, cytowana w materiale.

Z danych unijnych wynika, że na przestrzeni 10 lat (2006-2016) odsetek aktywności zawodowej kobiet w Polsce wzrósł o 9,6 pkt.proc. Jest to dynamika prawie dwa razy wyższa niż średnie tempo wzrostu w krajach Unii Europejskiej (4,3 pkt. proc.). W ogólnym rozrachunku wskaźnik aktywności kobiet w odniesieniu do całej populacji jest nadal niższy niż pozwalałby na to potencjał. W branży e-commerce sytuacja nie wydaje się jednak najgorsza. Badania platformy Shoper wskazują, że ponad 40% sklepów internetowych prowadzonych jest przez kobiety, podano również.

"Z roku na rok obserwujemy coraz większą aktywność na polu sprzedaży transgranicznej wśród kobiet. Cieszy nas, że kobiety przestają się bać stereotypów i rozkręcają firmy w branży informatycznej czy motoryzacyjnej" – dodała Gliszczyńska.

eBay Inc. to globalny lider w handlu, udostępniający platformy Marketplace, StubHub i Classifieds. Firma powstała w 1995 roku w San Jose w Kalifornii. eBay to jedna z największych i najaktywniejszych platform sprzedażowych. W 2016 r. sprzedaż przez eBay osiągnęła wartość 84 mld USD brutto.

(ISBnews)