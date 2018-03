"Uprzejmie informuję, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf złożyła dzisiaj, 6 marca 2018 r., rezygnację z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa" - przekazał w komunikacie sędzia Żurek.

We wtorek Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Kluby PO, Nowoczesnej i PSL-UED nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur i nie wzięły udziału w głosowaniu.

Wybór nowych członków-sędziów Rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Gersdorf została wybrana na przewodniczącą KRS w drugiej połowie stycznia, w związku z rezygnacją poprzedniego przewodniczącego Rady sędziego Dariusza Zawistowskiego. Sędzia Zawistowski, który pełnił funkcję przewodniczącego KRS od listopada 2015 r. zrezygnował 12 stycznia tego roku, na krótko przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o KRS.

Sędzia Żurek 23 stycznia tego roku - w dniu wyboru Gersdorf na przewodniczącą Rady - komentował, że podjęła się ona "trudnej roli, za co na pewno należą się jej wyrazy szacunku". "Trudna decyzja, trudna rola, ale Rada ma trwać do ostatniego możliwego dnia. Zmienia się konstytucję zwykłą ustawą, łamiąc tym samym konstytucję, ale my w poczuciu obowiązku za państwo, będziemy trwać do ostatniego możliwego dnia" - zadeklarował Żurek.

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak ocenił wtedy w rozmowie z PAP, że wybór Gersdorf "nie ma charakteru praktycznego, tylko symboliczny". "Rozumiem, że Rada chciała pod koniec swojej misji zaakcentować, że niczego się nie nauczyła i nic się w stanowisku Rady nie zmienia. Symbolem tego jest powierzenie na koniec stanowiska przewodniczącego KRS pani prezes Gersdorf" - dodawał.

Dotychczasowa KRS konsekwentnie krytykuje główne zapisy nowelizacji ustawy i zasady wyboru nowych sędziowskich członków Rady. Rada apelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków Rady. W sobotę - po nadzwyczajnym posiedzeniu - KRS w dotychczasowym składzie zaapelowała do sędziów, by dbali o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i odrębności sądów. Podziękowała też sędziom, którzy "wierni złożonej przysiędze godnie dbają o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej".

Zgodnie z ustawą o KRS, "pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".

