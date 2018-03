Govena Lighting ma przedwstępną umowę na sprzedaż aut elektrycznych za 6 mln zł



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Govena Lighting podpisała pierwszą, przedwstępną umowę sprzedaży pojazdów elektrycznych z klientem z branży car sharingu, o wartości 6 mln zł brutto, podała spółka. Porozumienie zakłada, że umowa sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej 30 marca 2019 r.

"Obecne trendy na polskim rynku motoryzacyjnym pokazują, że popyt na auta elektryczne będzie stale rosnąć. Ze względu na m.in. zmieniające się pod tym kątem regulacje prawne, tego typu konstrukcje już teraz cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Co naturalne, do nowych realiów najszybciej muszą przystosować się duże podmioty biznesowe, zarządzające flotami samochodów. Wymaga to od nich bowiem sporych nakładów finansowych. To właśnie ten segment rynku chcemy zaspokoić w pierwszej kolejności, dlatego już od lutego br. rozpoczęliśmy intensywne rozmowy z potencjalnymi klientami biznesowymi na temat zakupu naszych samochodów elektrycznych. Chcemy być też aktywni w przetargach rządowych i samorządowych. Szacuję, że prawdziwy boom wśród klientów indywidualnych nastąpi w przyszłym roku. Do tego czasu powinniśmy już mieć zbudowaną szeroką sieć dystrybucji" - powiedział dyrektor ds. rozwoju Mateusz Kowalski, cytowany w komunikacie.

Kontrahent Goveny zajmuje się też budową sieci i zarządzaniem ładowarkami elektrycznymi oraz aplikacjami webowymi. Współpraca będzie dotyczyć modelu AUDAEV002, podano również.

"Obserwujemy naszą konkurencję i możemy stwierdzić, że produkt Goveny będzie miał atrakcyjną jakość i cenę. Podobne konstrukcje o japońskim rodowodzie kosztują ponad 30% więcej. Jest to mocny handicap naszego projektu a podpisana kilka dni temu umowa już potwierdza zainteresowanie rynku produktami marki Roewe" - dodał Kowalski.

W lutym spółka informowała ISBnews, że jako wyłączny dystrybutor chińskiej marki Roewe celuje w osiągnięcie ok. 10-proc. udziału w polskim rynku samochodów elektrycznych do 2025 r.

W styczniu Govena Lighting podpisała z Yangzhou Auda New Energy Vehicles co. ltd. umowę na wyłączność w dystrybucji 8 modeli samochodów elektrycznych Audaev Group pod marką Roewe. Umowa została zawarta na okres 5 lat, w tym 1,5 roku wyłączności, z pierwszeństwem jej przedłużenia i rozszerzenia na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Govena Lighting istnieje na rynku elektronicznym od prawie 30 lat i należy do grona liderów rynku energooszczędnych systemów oświetleniowych. Główne obszary działalności spółki obejmują produkcję elektroniki, zasilaczy, transformatorów, ściemniaczy, świetlówek energooszczędnych oraz sprzedaż źródeł światła i profili do pasków LED oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)