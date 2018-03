Na zamknięciu wtorkowych notowań WIG 20 wzrósł o 0,4 proc. i wyniósł 2.339,5 pkt. Podobną zwyżkę zanotował WIG i wyniósł 61.118,1 pkt. Wartość mWIG 40 poszła w górę o 0,6 proc. do 4.690,2 pkt., natomiast sWIG 80 zakończył sesję na 0,2-proc. plusie i wyniósł 14.464,6 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 692 mln zł, z czego 530 mln zł wygenerowały blue chipy.

Największy wzrost kursu wśród blue chipów zanotowała JSW (+5,4 proc., do 97,64 zł), solidnie wzrosła także wycena LPP (o 3,5 proc., do 8.930 zł).

Największa przecena dotknęła walory Tauronu (-3,7 proc.).

Na szerokim rynku o 6,5 proc. wzrosła wycena Kruka. Spółka podała w komunikacie, że planuje wypłacić 94 mln zł dywidendy, czyli 5 zł na akcję. To jedna trzecia wstępnego, szacunkowego zysku netto osiągniętego w 2017 r.

Również zarząd ING rekomenduje wypłatę dywidendy (416,3 mln zł, czyli 3,20 zł brutto na akcję) - podał bank w komunikacie. Proponowana kwota stanowi 29,7 proc. skonsolidowanego zysku netto i 30,9 proc. zysku jednostkowego. Na zamknięciu kurs banku poszedł w górę o 1,3 proc.

Na 0,6-proc. plusie znalazł się kurs Dino. DM BOŚ w raporcie z 26 lutego podwyższył cenę docelową akcji Dino do 92,8 zł z 87,7 zł, podtrzymując dla nich rekomendację "kupuj".

O 5,1 proc. spadł kurs Gino Rossi. Przychody grupy Gino Rossi w lutym 2018 roku wyniosły 14,7 mln zł i były o 23,4 proc. niższe rok do roku. Sprzedaż samego Gino Rossi spadła rdr w lutym o 22,6 proc. do 10,3 mln zł.

Z kolei skonsolidowane przychody grupy Monnari w lutym 2018 roku spadły rdr o 14,9 proc., do ok. 13,7 mln zł. Skonsolidowane przychody Monnari w okresie styczeń-luty 2018 roku wyniosły ok. 31,1 mln zł i były o 13,37 proc. niższe rok do roku. Kurs spółki spadł o 1,3 proc.

Najmocniej na rynku (+18,2 proc.) wzrosła wycena Polenergii, po informacji o zawarciu ze Statoil Holding Netherlands wstępnej, warunkowej umowy sprzedaży 50 proc. udziałów w dwóch spółkach zależnych, które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

O 11,6 proc. spadła wycena spółki InData. W poniedziałek na rynek dotarła informacja o rezygnacji członków rady nadzorczej spółki. Na przestrzeni ostatnich 10 sesji kurs spadł o 43 proc.