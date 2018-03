"Na razie sprawa PKP Energetyka jest na tym samym etapie co pół roku temu. Został złożony wniosek do sądu, który jest badany. Zakładam, że to jest trudna materia i w związku z tym potrzeba wnikliwego badania" - dodał.

"Celem jest odwrócenie tej złej prywatyzacji. Zakładam, że sąd rozpatrzy wszystkie argumenty i uzna, że wniosek został złożony prawidłowo i wymaga uwzględnienia. Jak uzna odwrotnie, to jest druga instancja" - stwierdził Bittel.

Każdy może wystartować w konkursie na Luxtorpedę, ale najbardziej ucieszy nas polska firma

Każdy może wystartować w konkursie na Luxtorpedę, ale najbardziej ucieszy nas polska firma - powiedział PAP wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Dodał, że nowoczesne pociągi mogą pojawić się na torach za 4-5 lat.

Jak mówił Bittel, wszystkie podmioty, które będą się czuły na siłach, będą mogły wystartować w konkursie ogłoszonym przez NCBiR i PKP Intercity na projekt i wykonanie Luxtorpedy 2.0.

"Trzeba tylko spełnić warunki konkursu, a tam nie ma wpisanego ograniczenia związanego z położeniem geograficznym czy też narodowością kapitału" - dodał wiceminister.

Program Luxtorpeda 2.0, którego celem jest stworzenie innowacyjnych pojazdów szynowych, jest jednym z flagowych projektów służących realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej w 2017 roku przez rząd.

>>> Czytaj też: Do ceny paliwa doliczana będzie „opłata emisyjna”. O ile więcej zapłacimy?