Gary Cohn - główny doradca do spraw ekonomicznych prezydenta Dolanda Trumpa i zdeklarowany przeciwnik protekcjonistycznego kursu prezydenta USA - ustąpił ze stanowiska.

"Gary Cohn, dyrektor Rady Doradców Ekonomicznych, który przeciwstawiał się protekcjonistycznym działaniom prezydenta Trumpa - wprowadzenia odwetowych ceł na importowaną stal i aluminium - ustąpił ze stanowiska" - podały światowe agencje prasowe.

Prezydent Trump wkrótce po tym napisał na Twitterze, że niebawem zostanie podjęta decyzja o mianowaniu nowego głównego doradcy ekonomicznego. "Wkrótce podejmę decyzję o mianowaniu nowego głównego doradcy do spraw ekonomicznych" - "Jest wiele osób, które chcą tę pracę" - napisał Trump.

Agencje wskazują, że głównymi kandydatami do objęcia tego stanowiska są: Peter Navarro, dyrektor Narodowej Izby Handlu przy Białym Domu, i Larry Kudlow - konserwatywny komentator i analityk gospodarczy.

Biały Dom podał tymczasem, że są rozważane opcje ukrócenia chińskich inwestycji na terenie USA i nałożenie przez Amerykanów taryf na wiele importowanych z Chin towarów.

"Niepewność polityczna w ostatnim czasie wywołała dużą zmienność na rynkach" - mówi Stephen Wood, główny strateg rynku w Russell Investments w Nowym Jorku. "To przemawia za dalszą niestabilnością" - dodaje.

"Nie mogę uwierzyć, że to wszystko się dzieje" - mówi z kolei Michael Purves, główny globalny strateg Weeden & Co. "(...) pisałem o tym, że możliwe jest odejście Cohna, że to realne ryzyko do rozważenia. Oceniałem prawdopodobieństwo takiego wydarzenia na 35 procent, a tu Cohn odszedł - byłem zdumiony, że Trump na to pozwolił" - podkreśla.

James Cheo, strateg inwestycyjny Bank of Singapore, wskazuje, że rezygnacja Cohna oznacza niebezpieczną zmianę w działaniach administracji Donalda Trumpa.

"Rezygnacja Cohna pokazuje, że w ramach administracji Donalda Trumpa +wahadło+ zmierza w kierunku +anti-trade+" - mówi Cheo. "Powinniśmy uważać teraz, jak inne kraje reagują w odpowiedzi na taryfy USA. Radzę inwestorom, aby wstrzymywali się z zakupami aktywów" - dodaje.

Tymczasem perspektywa większego protekcjonizmu USA przesłoniła pozytywny rozwój sytuacji związany z Koreą Północną, która jest skłonna wprowadzić moratorium na testy nuklearne, rozpocząć rozmowy z USA, a w przypadku zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla reżimu pozbyć się broni atomowej. Poinformowali o tym we wtorek przedstawiciele Korei Południowej, po powrocie z rozmów z ich odpowiednikami z Północy.

W reakcji na rozmowy delegacji Korei Południowej z przedstawicielami Korei Północnej, w tym jej przywódcą Kim Dzong Unem, prezydent USA Donald Trump ocenił, że doniesienia na ten temat "są bardzo pozytywne". Jednak amerykański prezydent uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy stawia warunki wstępne do rozmów z Koreą Płn.

Trump podkreślił, że dostrzega postęp w relacjach z tym państwem. "Z pewnością przebyliśmy z Koreą Północną długą drogę, przynajmniej pod względem retorycznym" - ocenił.

W środę inwestorzy poznają m.in. dane o PKB strefy euro w IV kw. (11.00), informację ADP z amerykańskiego rynku pracy (14.15) i wydajności produkcji w USA w IV kw. (14.30). Do tego są wystąpienia bankierów centralnych z Fed, a o 20.00 publikacja tzw. Beżowej Księgi (Beige Book) przez Fed.

Na rynkach w Europie w środę zyskuje 1 z 19 sektorów ze Stoxx 600. W dół lecą spółki z branży wydobywczej i motoryzacyjnej - dwóch sektorów, które mocno negatywnie mogą odczuć skutki wyższych taryf celnych proponowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Pozytywnie wyróżniają się jednak akcje firmy Rolls-Royce, która zanotowała wyższy od prognoz skorygowany zysk w zakończonym roku finansowym. Wyniósł on 1,07 mld funtów wobec prognozowanych przez analityków 888,9 mln funtów. Walory spółki rosną o 10 proc.

Na rynku walutowym euro zwyżkuje o 0,04 proc. do 1,2409 USD.

Brent na ICE tanieje o 0,9 proc. do 65,20 USD za baryłkę, a miedź na LMR traci 0,6 proc. do 6.960 USD za tonę.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.25