Ambasador Volker pełni funkcję specjalnego wysłannika USA na Ukrainie.

Po rozmowie z Volkerem jeszcze w środę szef gabinetu prezydenta uda się do Stanów Zjednoczonych. W czwartek w Waszyngtonie Szczerski spotka się z przedstawicielami Departamentu Stanu oraz doradcami prezydenta USA w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

"Poza kwestiami bezpieczeństwa w perspektywie tegorocznego szczytu NATO, tematyka rozmów dotyczyć będzie także szeroko pojmowanej polsko-amerykańskiej współpracy dwustronnej i bieżącego stanu naszych relacji" - poinformował prezydencki minister.

Podczas swojego pobytu w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta weźmie także udział w seminarium poświęconym tematyce Inicjatywy Trójmorza zatytułowanym "Wzmacnianie wolności i swobody ekonomicznej poprzez Inicjatywę Trójmorza" („Advancing Liberty and Economic Freedom through The Three Seas Initiative”), zorganizowanym przez konserwatywny think tank The Heritage Foundation. Podczas seminarium Szczerski odbędzie serię rozmów z przedstawicielami amerykańskich kół opiniotwórczych i doradczych.

Inicjatywa Trójmorza to promowana przez prezydenta Andrzeja Dudę idea współpracy państw leżących w regionie Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego w obszarze infrastrukturalnym. W lipcu 2017 r. w Warszawie odbył się szczyt państw Trójmorza, którego gościem był prezydent stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Z kolei w piątek w Nowym Jorku szef gabinetu prezydenta spotka z przedstawicielami państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ, z którymi omówi tematykę i założenia debaty wysokiego szczebla, którą Polska planuje zorganizować w maju podczas swojego przewodnictwa w pracach RB ONZ.

1 stycznia br. Polska objęła na dwa lata niestałe członkostwo w Razie Bezpieczeństwa. Miesięczne przewodnictwo w Radzie nasz kraj będzie sprawować w maju br. i prawdopodobnie w drugiej połowie 2019 r.

Polska zasiada w RB ONZ po raz szósty. Pierwszy raz miało to miejsce w latach 1946-1947, a później kolejno w 1960 roku (kadencja dzielona z Turcją), w latach 1970-71 i 1982-83. Jako wolny kraj Polska zyskała niestałe członkostwo w RB w latach 1996-97.

>>> Czytaj też: Dyplomatyczna zima z Ameryką. Antypolskie nastroje narastają z powodu Izraela