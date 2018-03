RBK podał we wtorek wieczorem, że chodzi o generała Władimira Jeremiejewa.

Samolot rozbił się we wtorek ok. 500 metrów od progu pasa startowego lotniska w bazie sił powietrznych Hmejmim w prowincji Latakia na zachodzie Syrii. Do katastrofy doszło ok. godz. 14 czasu miejscowego (godz. 13 w Polsce). Rosyjska Główna Prokuratura Wojskowa wszczęła dochodzenie, a Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej - sprawę karną dotyczącą naruszenia zasad lotów lub zasad przygotowania do lotów.