Maxcom chce sprzedać ponad 100 tys. smartfonów marki Meizu do końca br.



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Maxcom nawiązał współpracę z Meizu Telecom Company Limited, jednym z największych chińskich producentów smartfonów i będzie jedynym na polskim rynku dystrybutorem produktów tej spółki. Maxcom chce sprzedać ponad 100 tys. smartfonów marki Meizu do końca br., poinformował prezes Maxcomu Arkadiusz Wilusz.

"Z początkiem II kw. w naszej ofercie pojawi się nowa marka telefonów komórkowych. Początkowo smartfony Meizu będą dostępne w sieciach handlowych oraz sklepach telekomunikacyjnych. Z czasem trafią one też do oferty operatorów komórkowych, a w przyszłości na rynki zagraniczne. Do końca 2018 r. planujemy sprzedać ponad 100 tys. smartfonów nowej generacji marki Meizu" - powiedział prezes, cytowany w komunikacie.

Umowa ma charakter ramowy, a jej przedmiotem jest dystrybucja przez spółkę na terytorium Polski produktów Meizu Telecom Company Limited. Zawarcie umowy jest wynikiem prowadzenia przez spółkę dynamicznej strategii rozwoju, między innymi przez pozyskanie znaczących partnerów biznesowych oraz rozszerzenie oferowanego asortymentu wysokiej jakości smartfonów, podano również.

"Maxcom zdecydował się zastąpić będące dotychczas w ofercie tradycyjne smartfony nową generacją produktów. Smartfony marki Maxcom dedykowane osobom starszym oraz modele wzmocnione pozostaną w sprzedaży" - czytamy dalej.

Jak podkreślił wiceprezes Maxcomu Andrzej Wilusz, nowa marka telefonów komórkowych w ofercie umożliwi skokowy wzrost skali działalności.

"Dzięki telefonom Meizu dotrzemy do grup odbiorców, którzy dotychczas nie korzystali z naszych produktów. Wierzymy, że wysoka jakość i nowoczesny design pozwoli telefonom Meizu powtórzyć na polskim rynku sukces marek Huawei i Xiaomi. Dzięki bardzo atrakcyjnemu współczynnikowi jakości do ceny jesteśmy przekonani, że nowe smartfony w naszej ofercie odniosą rynkowy sukces" – powiedział wiceprezes.

Meizu działa od 2003 r., a od 2008 r. spółka jest obecna na rynku smartfonów. Obecnie jest jednym z największych producentów smartfonów na świecie. Jednym z akcjonariuszy Meizu jest chiński holding Alibaba.

Maxcom ma ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami - Maxcom oraz budżetową Maxton. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2017 r.

