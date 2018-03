Multimedia Polska chcą refinansować dług, w tym wcześniej wykupić obligacje



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Multimedia Polska planuje zorganizować refinansowanie zobowiązań spółki, w tym wcześniejszego wykupu obligacji serii MMP004100520, podała firma.

"Zarząd Multimedia Polska S.A. niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku zawarł z Credit Agricole CIB oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. umowę o udzielenie mandatu, której przedmiotem jest powierzenie wymienionym bankom organizacji refinansowania zobowiązań spółki, w tym wcześniejszego wykupu obligacji serii MMP004100520" - czytamy w komunikacie.

"W przypadku zawarcia stosownej umowy kredytu, spółka poinformuje obligatariuszy z należnym wyprzedzeniem o wcześniejszym wykupie obligacji" - czytamy dalej.

Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce.

(ISBnews)