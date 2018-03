Coca-Cola wprowadzi napój alkoholowy tylko na rynek japoński, gdzie rośnie popularność słodkich napojów z procentami znanych jako Chu-Hi – pisze serwis BBC.com. To drinki w puszkach, które zwykle zawierają od 3 do 8 proc. alkoholu. Jeden z dyrektorów japońskiego oddziału Coca-Coli powiedział, że wprowadzenie na rynek takiego napoju to „skromny eksperyment na określonym segmencie rynku”.

Jorge Garduno, prezes Coca-Cola Japan, powiedział z kolei, że firma nie eksperymentowała wcześniej z kategorią napojów o niskiej zawartości alkoholu. „To przykład tego, jak badamy możliwości rynkowe poza naszą typową działalnością” – powiedział.

Garduno dodał niestety, że nowy produkt najprawdopodobniej nie będzie sprzedawany poza Japonią – pisze BBC.

Napoje typu Chu-Hi są popularne szczególnie wśród kobiet, jak alternatywa dla piwa.

