Gowin pytany był w środę w Warszawie przez dziennikarzy o to, jakie są szanse na to, aby nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (nazywana też Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki) weszła w życie w obecnym kształcie 1 października 2018 r.

"Mamy ustalenia polityczne na szczeblu liderów koalicji, że prace nad tą ustawą będą podjęte bezzwłocznie" - odpowiedział szef resortu nauki. W związku z tym - jak ocenił - wejście ustawy w życie 1 października br. jest "jak najbardziej realistycznym" terminem.

W czwartek nad projektem ustawy będzie obradować Komitet Stały Rady Ministrów. "Jestem przekonany, że projekt zostanie skierowany pod obrady rządu - powiedział Gowin. - Mam nadzieję, że rząd zdąży się zająć tym projektem, chociaż mam świadomość, że to jest wielka systemowa zmiana. Liczę na to, że pan premier zdecyduje się umieścić ten punkt w programie najbliższego posiedzenia rządu, a więc we wtorek (13 marca - przyp. PAP)".

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma być pierwszą od ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Zastąpić ma cztery obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. O połowę ma się też zmniejszyć liczba rozporządzeń, których obecnie jest ok. 80.

Wyjściowy projekt ustawy Gowin przedstawił we wrześniu 2017 r. podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Od tego momentu trwały konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu. 22 lutego zaktualizowany projekt ustawy został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

