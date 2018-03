Atrium Polska: Większość naszych centrów będzie otwarta we wszystkie niedziele



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Większość centrów handlowych należących do Atrium Polska będzie otwarta we wszystkie niedziele, podała firma. Decyzja podjęta przez spółkę wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych najemców oraz ich klientów, którzy zgodnie z obowiązującym prawem mogą prowadzić działalność handlową we wszystkie niedziele.

"W naszych galeriach będą czynne lokale, których zakaz prowadzenia handlu w niedzielę nie dotyczy. Mam tu na myśli między innymi restauracje, cukiernie, kwiaciarnie, apteki, kina, sale zabaw dla dzieci, ale także sklepy, w których sprzedaż będzie prowadził jego właściciel. Warto też zaznaczyć, że w inne dni tygodnia dopuszczamy możliwość wydłużenia godzin otwarcia centrum handlowego, jeśli najemcy zwrócą się do nas z takimi wnioskami" - powiedział dyrektor Działu Zarządzania Grzegorz Jamroziak, cytowany w komunikacie.

Nowe zasady funkcjonowania centrów handlowych będą przekazywane bezpośrednio klientom centrów handlowych Atrium Polska oraz zostaną wprowadzone do regulaminu wszystkich obiektów na terenie całej Polski, podano również.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2018 roku zakazem handlu nie zostaną objęte pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca, o ile nie wypadnie w inny dzień ustawowo wolny od pracy. Najbliższe dwa lata będą stanowiły okres przejściowy, do wprowadzenia w 2020 r. całkowitego zakazu handlu w niedziele z wyjątkami określonymi w ustawie, przypomina Atrium.

Grupa Atrium to właściciel, zarządca i deweloper centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie w portfolio grupy znajduje się 60 centrów i nieruchomości handlowych zlokalizowanych w sześciu krajach, o wartości rynkowej 2,6 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej ok. 1,1 mln m2.

(ISBnews)