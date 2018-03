Drogowcy ponownie wybrali najlepszą ofertę w tym przetargu po tym, gdy w styczniu nakazała to Krajowa Izba Odwoławcza (KIO). Rozstrzygnięcie przetargu zaskarżyło wówczas do KIO konsorcjum firm PORR SA i Unibep SA. KIO nakazała wtedy GDDKiA unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i ponowną ocenę ofert, uwzględniając w ten sposób częściowo zarzuty odwołujących się firm.

Oferta firmy Impresa Pizzarotti & C.S.p.A z Parmy po raz pierwszy była oceniona jako najkorzystniejsza w przetargu w grudniu 2017 r.

Rzecznik białostockiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rafał Malinowski poinformował PAP w środę, że włoską firmę wybrano ponownie po uzupełnieniu przez nią danych na temat doświadczenia personelu wykonawcy, a na to m.in. wskazywała KIO.

Malinowski poinformował, że GDDKiA potwierdziła u innego podmiotu we Włoszech, na rzecz którego Impresa Pizzarotti budowała autostradę Katania-Syrakuzy, informacje na temat osoby, która ma pełnić obowiązki kierownika budowy. Nadeszły informacje potwierdzające doświadczenie tej osoby na określonym stanowisku.

Rafał Malinowski przypomniał, że Impreza Pizzarotti wygrała przetarg kwotą 442,8 mln zł brutto, co stanowi 46 proc. ceny zamawiającego na tę inwestycję, spełnione były również inne kryteria poza ceną. PORR SA i Unibep SA proponowały 473,3 mln zł. W przetargu startowało 11 podmiotów.

Również teraz firmy startujące w przetargu mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań w sprawie rozstrzygnięcia przetargu. "W przypadku braku odwołań i sprawnym przejściu procedury kontroli uprzedniej, podpisanie umowy możliwe będzie w drugiej połowie kwietnia" - poinformował Malinowski.

Po podpisaniu umowy, wykonawca głównej części obwodnicy Łomży będzie musiał zaprojektować drogę, zdobyć zezwolenie na jej realizację i zbudować ją. Wszystko ma być gotowe w 2,5 roku od podpisania umowy.

Odcinek od węzła Łomża-Zachód do węzła Kolno to główny, zasadniczy fragment obwodnicy Łomży; ma powstać m.in nowy most na rzece Narew o długości 1,2 km. Całą obwodnicę Łomży będą tworzyć dwa odcinki: Łomża-Zachód - węzeł Kolno (13 km) i Łomża Południe - Łomża-Zachód (prawie 7,2 km).

Będzie to ostatnia z dziewięciu umów na S61 Via Baltica, za których realizację odpowiada białostocki oddział GDDKiA. Wcześniej drogowcy planowali podpisać tę umowę w marcu. GDDKiA w Białymstoku odpowiada za budowę Via Baltica na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna (to siedem kontraktów), budowę obwodnicy Suwałk oraz odcinek tej trasy Suwałki-Budzisko - przypomniał Malinowski.

Droga S61 Via Baltica w Ostrowi Mazowieckiej ma odbijać na północ w stronę Łomży, Szczuczyna, Ełku i Suwałk, do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Tam będzie się łączyć z litewską drogą A5 w stronę Kowna, a stamtąd będzie wiodła do Rygi na Łotwie.

