Glapiński, pytany o ewentualny wpływ na dynamikę cen w Polsce w związku z perspektywą globalnej wojny handlowej i wprowadzenia ceł na aluminium i stal w USA, odpowiedział: "Jeśli by to dotknęło aluminium i stali (...), to w niewielkim stopniu by nas dotknęło (...), minimalnym".

"Mamy małą wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, chcielibyśmy, żeby była większa" - dodał.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump zapowiedział nałożenie ceł na importowaną do USA stal i aluminium (25-proc. i 10-proc.).

