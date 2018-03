DM BZ WBK podniósł wycenę Pekao do 155 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK podnieśli cenę docelową akcji Banku Pekao do 155 zł z 148,7 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 1 marca.

"Wyniki za IV kw. 2017 r. potwierdziły nasze przekonanie, że Pekao jest na dobrej drodze do osiągnięcia wysokiego wzrostu zysku na akcję w latach 2018/19 w scenariuszu braku fuzji. W świetle naszych odświeżonych szacunków średnioroczny wzrost nominalnego zysku na akcję w latach 2018–19 powinien wynieść 16%, natomiast skorygowanego 29%. Jednocześnie bank wydaje się zdolny do utrzymania wskaźnika wypłaty dywidendy w wysokości blisko 100% (stopa dywidendy 6–6,6%). Naszym zdaniem czynniki te, w połączeniu z praktycznie zerową ekspozycja na 'odgórne' przewalutowanie walutowych kredytów hipotecznych oraz z potencjalnymi korzyściami z połączenia z Alior Bankiem, uzasadniają premię względem spółek z branży. W związku z tym podnosimy naszą cenę docelową do 155 zł i ponawiamy rekomendację 'kupuj'" - czytamy w raporcie.

Rekomendacja została wydana przy cenie 132,45 zł. W środę ok. 15:40 za akcję płacono tyle samo.

Analitycy DM BZ WBK szacują, że zysk netto banku wyniesie 2 281 mln zł w 2018 r. i wzrośnie do 2 781 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)