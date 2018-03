"Po raz pierwszy w historii naszego lotniska w lutym obsłużyliśmy ponad milion osób, dzięki czemu możemy założyć, że w tym roku w każdym miesiącu obsłużonych będzie co najmniej 1 mln pasażerów" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor biura marketingu i PR Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski.

Jak podkreślono w komunikacie, na ostatnie dobre wyniki znaczący wpływ ma stałe zwiększanie się liczby pasażerów warszawskiego portu uczestniczących w ruchu międzynarodowym. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku było ich prawie 2 mln. To o 19,6 proc. więcej niż w takim samym okresie roku ubiegłego. W ruchu krajowym z warszawskiego portu skorzystało ok. 237.000 pasażerów - podano.

W całym 2017 r. port obsłużył 15,75 mln pasażerów – o 23 proc. więcej niż w 2016 r. W styczniu 2018 r. lotnisko obsłużyło 1 mln 121 tys. pasażerów, czyli o ponad 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

"W ubiegłym roku z naszego portu skorzystało niemal 16 milionów osób, a w tym roku obsłużonych będzie co najmniej 0,5 mln więcej. To wszystko wskazuje na potrzebę powstania w naszym kraju nowego, większego portu lotniczego" - podkreślił Wojciechowski.

Warszawskim portem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", które zarządza także Portem Lotniczym Zielona Góra–Babimost. Jak przekazano w komunikacie, lotnisko to w lutym br. obsłużyło 1658 osób, co oznacza wzrost o 153 proc. w stosunku do lutego 2017 roku. W styczniu br. z lotniska skorzystały 1562 osoby. Od sezonu letniego z zielonogórskiego portu pasażerowie będą mogli podróżować wakacyjnymi czarterami do Bułgarii i Turcji. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta