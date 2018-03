Ogłoszenia o treściach sugerujących szkodliwy wpływ szczepień na zdrowie były wyświetlane na monitorach w szczecińskich autobusach i tramwajach. Pojawiały się na nich m.in. pytania "Czy przyczyną niepłodności mogą być szczepienia HPV?" oraz "Czy Japonia całkowicie wycofała się ze szczepień HPV?".

"Ogłoszenia zostaną usunięte. Nie są niezgodne z prawem, nie nawołują bezpośrednio do rezygnacji ze szczepień, ale wywołały wiele kontrowersji" - powiedziała PAP w środę rzeczniczka miasta ds. dróg i transportu miejskiego Hanna Pieczyńska. Dodała, że wszystkie monitory w autobusach i tramwajach są dzierżawione przez firmy zewnętrzne. Ze względu na sprzeciw mieszkańców, jaki wywołały ogłoszenia, spółki komunikacyjne i Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zasugerowały dzierżawcom, aby usunęli reklamy, na co firmy przystały.

"ZDiTM nie otrzymywał bezpośrednich skarg od mieszkańców, ale zasugerowaliśmy, aby dzierżawca szybciej zakończył kampanię, m.in. po doniesieniach medialnych na temat kontrowersji, jaki ogłoszenia wywołują wśród szczecinian" - powiedziała Pieczyńska. Zaznaczyła, że miasto nie poniesie w związku z tym żadnych kosztów.

Ogłoszenia miały być wyświetlane w tramwajach do 20 marca, a w autobusach do końca miesiąca. Takie samo rozwiązanie zastosowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, tłumacząc, że decyzję o wstrzymaniu emisji materiałów podjęło ze względu na jego "dyskusyjny charakter".

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba przypadków odmowy przez rodziców i opiekunów zaszczepienia dzieci. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, w 2017 r. odnotowano 30 089 takich sytuacji, w 2010 r. było ich nieco ponad 3,4 tys.

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. Należą do nich szczepienia przeciw: gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B), błonicy, tężcowi i krztuścowi, ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu B (Hib), odrze, śwince, różyczce, pneumokokom, ospie wietrznej (w grupach ryzyka).

