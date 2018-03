PGE Obrót wygrała przetarg na dostarczenie energii elektrycznej placówkom ZUS



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - PGE Obrót wygrała przetarg i w trakcie dwuletniej umowy dostarczy energię elektryczną do ponad 450 punktów poboru, obejmujących centralę ZUS w Warszawie, a także oddziały, inspektoraty i biura terenowe zlokalizowane na terenie całego kraju, poinformowała spółka. Wartość brutto zakontraktowanej energii wynosi prawie 40 mln zł. Poprzednie postępowania rozstrzygnięte przez ZUS w 2012 i 2015 roku także wygrała spółka PGE Obrót.

"Wygrana w tak dużym postępowaniu potwierdza naszą pozycję lidera na rynku. Opieramy ją na trzech filarach: gwarancji stabilnych i bezpiecznych dostaw, elastyczności oferty dostosowanej do coraz bardziej zindywidualizowanych potrzeb klientów, a także najwyższej jakości obsługi" - powiedział wiceprezes PGE Obrót Jan Mądrzak, cytowany w komunikacie.

PGE Obrót, która w grupie PGE zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych, biznesowych i publicznych, w tym jednostek samorządowych, w postępowaniach publicznych rozstrzygniętych w 2017 r. wygrała największą liczbę przetargów, podano także.

"Na bazie rozstrzygniętych postępowań publicznych zawarte zostały kontrakty o wartości prawie 1 mld zł, które obejmowały sprzedaż energii do ponad 50 000 punktów poboru o łącznym wolumenie ponad 3 TWh" - czytamy dalej.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)