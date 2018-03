Gorenje ma 4 niewiążące oferty od potencjalnych partnerów strategicznych z Azji



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Gorenje otrzymało 4 niewiążące oferty od potencjalnych partnerów strategicznych z Azji, działających w sektorze AGD, podała spółka.

"Gorenje, d.d. dokona przeglądu niewiążących ofert 13 marca 2018 r. i opublikują następną aktualizację dotyczącą procesu do 15 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Gorenje zapowiedziało też, że nie będzie udzielać komentarzy dotyczących nazw potencjalnych partnerów.

Po dokonaniu oceny niewiążących ofert, spółka zaprosi wybranych potencjalnych partnerów do due diligence, podano także.

Na początku lutego br. Gorenje podało, że w ramach poszukiwania możliwości strategicznego partnerstwa, zidentyfikowało zainteresowane podmioty i zwróciło się do nich z listem, który zakłada złożenie ofert w terminie do 7 marca br.

W listopadzie ub.r. Gorenje podało, że wybrało doradcę finansowego i prawnego w procesie poszukiwania partnera strategicznego. Grupa oczekiwała, że pozyskanie partnera strategicznego potrwa do końca III kw. 2018 r.

Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku giełd w Warszawie i w Ljubljanie.

(ISBnews)