Murapol wprowadził do oferty 243 lokale w ramach Murapol Apartamenty Trzy Stawy



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Murapol wprowadził do sprzedaży 243 lokale w ramach inwestycji Murapol Apartamenty Trzy Stawy w Katowicach, poinformowała spółka. Przekazanie gotowych lokali przewidziano na IV kw. 2019 r.

"Projekt obejmuje dwa 9-kondygnacyjne budynki z 243 lokalami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 10,8 tys. m2. [...] Oferta inwestycji Murapol Apartamenty Trzy Stawy zawiera kawalerki oraz mieszkania 2- i 3-pokojowe o bogatym wachlarzu dostępnych metraży, od 27 do 62 m2" - czytamy w komunikacie.

Wstępny harmonogram projektu przewiduje rozpoczęcie budowy na początku II kw. br., zaś przekazanie gotowych lokali nabywcom w ostatnim kwartale 2019 r., podano również.

"Grupa Murapol dotychczas odpowiadała na potrzeby lokalowe klientów z segmentu popularnego, który charakteryzuje się największą chłonnością w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Jednak analizując trendy rynkowe związane ze zmieniającymi się preferencjami nabywców, a będącymi pochodną wzrostu zamożności społeczeństwa, postanowiliśmy uzupełnić naszą ofertę o projekty dla bardziej wymagających klientów. Murapol Apartamenty Trzy Stawy, inwestycja klasy premium, jest tego wyrazem" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 605 mieszkań w 2017 roku, co oznacza wzrost o ponad 18% r/r.

(ISBnews)