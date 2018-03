Tauron rozpoczął współpracę w zakresie innowacji z EPRI z USA



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energa podpisał dziś umowę w sprawie współpracy w zakresie innowacji z amerykańskim Electric Power Research Institute (EPRI), podała spółka. Zakres pierwszych wspólnych programów badawczych to magazynowanie energii i identyfikacja potrzeb odbiorców energii elektrycznej.

"Tauron zyskuje pozycję lidera w przygotowywaniu rozwiązań umożliwiających zarządzanie nowoczesną infrastrukturą elektroenergetyczną. Klienci uzyskają dostęp do zarządzania zużyciem, poborem energii i rozliczeniami, co przyczyni się do szybkiej ekspansji w Polsce Internetu rzeczy. Współpraca z EPRI to kolejny krok w budowie potencjału innowacyjno-badawczego na globalnym poziomie" - powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski, komentując udział spółki w programach badawczych, cytowany w komunikacie.

Założony w 1972 roku Electric Power Research Institute (EPRI) współpracuje aktualnie z ponad 1000 podmiotów sektora energetycznego na całym świecie - agencjami rządowymi, organami regulacyjnymi, środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami. Instytut ma na swoim koncie ponad 900 opatentowanych rozwiązań w obszarach wytwarzania energii elektrycznej (energetyka konwencjonalna, jądrowa, OZE), dystrybucji, a także w zakresie modernizacji sieci, efektywności energetycznej, cyberbezpieczeństwa, rozproszonych źródeł energii i ochrony środowiska.

"W Grupie Tauron tworzymy szeroki i efektywny ekosystem innowacyjności, który zapewni nam realizację poszczególnych celów biznesowych. Współpraca z amerykańskim Electric Power Research Institute otwiera przed Tauronem dostęp do globalnych wyników prac badawczo-rozwojowych czołowych instytucji naukowych i przedsiębiorstw energetycznych, a przede wszystkim umożliwia nam udział w zaawansowanych technologicznie projektach koordynowanych przez ten prestiżowy instytut" - skomentował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, także cytowany w komunikacie.

Tauron będzie uczestniczył w dwóch programach badawczych realizowanych przez Electric Power Research Institute, tj. w zakresie magazynowania energii (Energy Storage and Distributed Energy Resources) oraz identyfikacji potrzeb odbiorców energii elektrycznej (Understanding Energy Utility Customer).

"Wybrane obszary współpracy są dla Grupy Tauron szczególnie istotne i wynikają wprost ze zidentyfikowanych w grupie wyzwań technologicznych. Magazynowanie energii jest jednym z najważniejszych wyzwań dla dystrybucji i efektywnej energetyki rozproszonej. Zrozumienie potrzeb klienta wspiera natomiast kluczowe z punktu widzenia strategii Grupy Tauron relacje z klientami" - czytamy dalej w komunikacie.

"Podstawą ekosystemu innowacji w Grupie Tauron jest Strategiczna Agenda Badawcza, w ramach której realizujemy już blisko 40 projektów badawczo-rozwojowych, które obejmują wszystkie obszary podstawowej działalności Grupy, a przede wszystkim dystrybucję i wytwarzanie energii elektrycznej. W perspektywie trzech lat spodziewamy się konkretnych efektów ich realizacji" - dodał wiceprezes zarządu ds. zarzadzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia Jarosław Broda.

Potencjał magazynowania energii rozpatrywany jest w Tauronie w kilku perspektywach - wytwarzania energii, jako mechanizmu stabilizującego pracę rozproszonych jednostek wytwórczych; dystrybucji energii w zakresie optymalizacji pracy sieci, a także obsługi klienta w obszarze bilansowania odnawialnych źródeł energii, podano też w materiale.

"W projekcie Energy Storage and Distributed Energy Resources wykorzystuje się nowoczesne narzędzia pozwalające na szacowanie kosztów instalacji i funkcjonowania magazynów, czy oprogramowanie umożliwiające zweryfikowanie korzyści i wymagań przy konkretnych przypadkach magazynowania energii. Rozwiązania te będą stanowić wsparcie dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych Tauronu, tj. budowa magazynu w celu bezprzerwowego zasilania odbiorców energii, drugiego życia baterii, mikrosieci, czy mechanizmów DSR" - napisano też w komunikacie.

Celem programu "Understanding Energy Utility Customer" jest dostarczanie praktycznych informacji o preferencjach klientów - tak w obszarze tradycyjnie budowanych ofert, jak i reakcji na propozycje nowych usług i produktów energetycznych, podano także.

Dotychczasowe działania w ramach programu dotyczyły m.in. długotrwałego prognozowania zapotrzebowania na energię, badania preferencji klientów biznesowych pod kątem wyboru nowych usług energetycznych oraz możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych do identyfikacji potrzeb klientów.

"Udział w programie umożliwi Grupie Tauron szybszą i precyzyjną identyfikację potrzeb klientów, a co za tym idzie budowę portfolio usług i produktów energetycznych, dostosowanych do zmieniających się trendów rynkowych. Program pozwoli też w większym stopniu dostosować do oczekiwań klientów produkty i usługi, rozwijane dopiero w nowych liniach biznesowych, takich jak elektromobilność czy smart home" - podsumowała spółka.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)