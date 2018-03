"Trzymamy się trzymiesięcznego terminu wyznaczonego w grudniu" - oświadczył na konferencji prasowej w Brukseli Schinas.

Odnosząc się do przedpołudniowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem KE Jean-Claude'em Junckerem i wiceszefem KE Fransem Timmermansem, rzecznik powiedział, że dialog jest kontynuowany. Zapowiedział przy tym, że KE przeanalizuje przekazaną jej w czwartek białą księgę, w której rząd tłumaczy potrzebę i sens zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Gdy 20 grudnia KE podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności.

Chodzi m.in. o wprowadzenie zmian do ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym o niestosowanie zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów. KE domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów-członków Rady, oraz by zapewniono, żeby nowy system gwarantował wybór sędziów-członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego.