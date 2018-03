Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) to jeden z trzech największych producentów baterii do samochodów elektrycznych na świecie. Jak zapowiedział Zeng Yuqun, prezes CATL, by wyprzedzić Teslę, planuje postawić fabrykę w Europie – to będzie pierwszy zagraniczny zakład, choć korporacja ma już swoje oddziały we Francji i Niemczech.

Jak podaje Bloomberg, według nieoficjalnych informacji firma bierze pod uwagę Niemcy, Węgry i Polskę.

Zeng Yuqun podczas konferencji w Pekinie stwierdził: „Widzimy szansę w Europie. Koreańskie firmy, które wykorzystują strategię niskich cen, by konkurować z CATL, nie zrobiły wielkiego postępu technologicznego w ciągu ostatnich dwóch lat. Tymczasem my się nieustannie rozwijamy”.

Ekspansja w Europie to jeden z punktów planu rozwoju. Drugim jest budowa fabryki w rodzinnym mieście CATL, Ningde w prowincji Fujian. Ma ona pięciokrotnie zwiększyć możliwości produkcyjne firmy. Dzięki temu CATL zostałaby największą na świecie firmą produkującą akumulatory EV. Zakład wybudowany w Europie miałby zaopatrywać głównych producentów samochodów w regionie, również BMW AG.

Contemporary Amperex Technology Ltd. to jedna z firm, która powstała dzięki staraniom Chin o czystsze powietrze i mniejszy import ropy. Korporacja, która sprzedaje najwięcej akumulatorów największym producentom pojazdów elektrycznych w Chinach, szuka lokalizacji w Europie przy najniższych kosztach. Zeng stwierdził, że zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne na kontynencie podyktowałoby wydajność fabryki.

Volkswagen AG zgodził się już używać baterii CATL w modelach, które produkuje w Chinach. To może doprowadzić do zawarcia kolejnych kontraktów zagranicznych. Firma Nissan Motor Co. wybrała również CATL, by dostarczała baterie do nowego modelu elektrycznego auta.

W maju firma otworzy biuro sprzedaży w Japonii, a japońscy producenci samochodów, w tym Toyota Motor Corp., Nissan Motor Co. i Honda Motor Co. rozważają wykorzystanie baterii CATL w swoich autach elektrycznych w Chinach. CATL otworzył także biuro sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku.

