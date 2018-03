Samochody Caddy powstają w Poznaniu od 2003 roku. Dwumilionowy pojazd to 7-miejscowy Caddy Maxi Trendline w kolorze białym z silnikiem 1.4 TSI. Biuro prasowe Volkswagen Poznań poinformowało, że jego nabywcą jest Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta z Gdańska.

"W tym szczególnym dniu cała uwaga skupiona jest na pracownikach zakładu w Antoninku, w którym od ponad 15 lat nieprzerwanie produkowany jest VW Caddy – początkowo w III, obecnie w IV, a w niedalekiej przyszłości w V generacji” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor zakładu Caddy w Poznaniu Dietmar Mnich.

Prezes Volkswagen Poznań Jens Ocksen poinformował w styczniu, że spółka przygotowuje się do rozbudowy zakładu w Poznaniu, "która pozwoli na to, by w 2020 roku był on gotowy na produkcję nowego auta – Caddy 5, także w wersji z alternatywnym napędem". Zastrzegł, że nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, kiedy dokładnie rozpocznie się produkcja.

W ub. roku w poznańskiej fabryce wyprodukowano blisko 165 tys. sztuk Caddy. Spółka podkreśliła, że jest to rekordowy, "historyczny wynik".

Obecnie w poznańskim zakładzie produkowanych jest 720 Caddy dziennie, w 2003 roku było to 520 pojazdów na dzień. W 2011 roku Volkswagen Poznań świętował wyprodukowanie milionowego Caddy.

W poznańskiej fabryce produkowany jest również wariant użytkowy modelu z serii T.

Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w Wielkopolsce, zatrudniając blisko 11 tysięcy osób.

