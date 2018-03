Mateusz Morawiecki udaje się do Wilna w czwartek po południu, po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, z którym rozmawiał wcześniej w Brukseli na temat praworządności w Polsce. Premier przedstawił "białą księgę" dotyczącą reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Wiceszef MSZ Konrad Szymański podkreślił w rozmowie z PAP, że wizyta premiera Morawieckiego w Wilnie ma bardzo intensywnym program. „Są to spotkania dwustronne z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii, gdzie omówione będą sprawy dwustronne, w tym kwestie praw Polaków” – wskazał wiceminister. „Będą też rozmowy o wspólnych interesach bezpieczeństwa regionu, także w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego” – dodał.

O wizytę na Litwie był pytany w czwartek w Brukseli premier, m.in. o to, czy podczas spotkania z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem będzie rozmawiał o tym, jak zachowa się ten kraj ws. procedury z art. 7.1 Traktatu o UE wobec Polski.

"Zwykle podczas rozmów z przywódcami innych państw członkowskich sam z siebie rzadko poruszam to (temat art. 7.1 - PAP), jeżeli jest kontekst. Uzależniam to do pewnego stopnia od zainteresowania" - odparł Morawiecki.

"Na pewno będę chciał opowiedzieć o +białej księdze+, ponieważ ona ujrzała światło dzienne, jest dobrze przyjmowana - takie są pierwsze sygnały, pierwsze odgłosy. Bardzo mi zależy, aby również w Wilnie ona została pozytywnie odebrana" - dodał premier.

Szef rządu mówił też, że wiążę ogromne nadzieje z wizytą na Litwie. "Mamy oczywiście zawiłe relacje z naszym partnerem litewskim, ale mamy dobre i coraz lepsze relacje" - zaznaczył. Jak mówił polski rząd chce dbać o mniejszość polską, "o Polaków, którzy żyją na Litwie". "O tym na pewno będę rozmawiał na Litwie" - zapowiedział premier.

Dodał, że Polska i Litwa mają "różne interesy". "Energetyczne, handlowe, gospodarcze, finansowe i o nich będziemy rozmawiać" - wskazał szef rządu. "Deklaracje i umowy, które będą tam omawiane na pewno przybliżą, wzmocnią tę współpracę, więc ta wizyta będzie od tej strony również bardzo konstruktywna" - dodał Morawiecki.

Według Szymańskiego, że spotkanie plenarne premierów Polski oraz Litwy, Łotwy i Estonii będą zdominowane przez kwestie unijne – przyszłość budżetu Unii Europejskiej, rynek usług, transport, delegowanie (pracowników), polityka wschodnia UE i migracje.

Z programu wizyty premiera Morawieckiego na Litwie wynika, że weźmie on m.in. udział w ceremonii podpisania memorandum o porozumieniu między polskim ministerstwem energii i jego litewskim odpowiednikiem. Ze strony polskiej memorandum podpisać ma szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski. Morawiecki weźmie też udział w ceremonii podpisania memorandum o współpracy portów i uruchomieniu połączenia promowego Szczecin-Kłajpeda. Z polskiej strony podpisać ma je prezes Morskich Portów Szczecin-Świnoujście Dariusz Słaboszewski.

Służba prasowa litewskiego rządu informowała, że premierzy Litwy i Polski, Saulius Skvernelis i Mateusz Morawiecki, omówią głównie realizację projektu synchronizacji sieci energetycznych trzech państw bałtyckich z innymi krajami UE, rozwój projektów infrastrukturalnych Via Baltica i Rail Baltica, a także połączenia gazowego z Polską - GIPL.

Jak dodano Skvernelis i Morawiecki będę rozmawiali też o perspektywach wzmacniania dwustronnej współpracy gospodarczo-handlowej, poruszą tematy związane z sytuacją mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce. Służba prasowa litewskiego rządu podała ponadto, że podczas spotkania premierów Litwy, Polski, Łotwy i Estonii zostanie poruszona kwestia potrzeby ściślejszego dialogu państw bałtyckich z Polską. Szefowie rządów omówią kwestie wspólnego stanowiska w sprawie długoterminowej perspektywy finansowej w UE. Dojdzie do wymiany opinii w sprawie sporu Polski z Komisją Europejską.

Premier Skvernelis we wtorek opowiedział się za dialogiem między Polską a KE. Zaznaczył też, że gdyby doszło do głosowania na forum unijnym, Litwa uwzględni fakt, iż Polska jest jej partnerem strategicznym i najbliższym sąsiadem.

Wizyta polskiego premiera na Litwie będzie pierwszą od sześciu lat. Morawiecki gościł na Litwie w grudniu 2015 r. jako wicepremier. Piątkowe spotkanie Skvernelisa i Morawieckiego będzie kolejnym spotkaniem przedstawicieli władz Litwy i Polski w ciągu ostatniego pół roku.

We wrześniu 2017 r. z wizytą w Warszawie gościł premier Litwy, a w Wilnie - marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. W lutym prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach 100-lecia litewskiej niepodległości. Na początku marca przewodniczący Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis gościł w Warszawie, a na przyszły tydzień zapowiadana jest wizyta w Wilnie marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. (PAP)

autor: Rafał Białkowski