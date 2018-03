Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 62 senatorów, przeciw było 24, wstrzymało się dwóch.

Senat odrzucił wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy w całości, a także o przyjęcie ustawy z dwiema poprawkami, które porządkowały terminologię ustawy.

Chodzi o nowelę ustawy autorstwa grupy posłów PiS: o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Uchwalona przez Sejm 1 marca ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie muszą spełniać pozostali kandydaci do tych organów. Ustawodawca chce, aby osoby wybierane do organu nadzorczego przez pracowników nie musiały mieć pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Polsce oraz m.in. posiadać potwierdzenia złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Ponadto ustawa poszerza uprawnienia pracowników do udziału w wyborze organów nadzorczych podmiotów, które powstały w wyniku komercjalizacji i działają w ramach grupy kapitałowej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Anna Mackiewicz