"Rynek telekomunikacyjny w Polsce wciąż się rozwija, a Huawei ma na nim silną pozycję. Nasze ambicje są duże, dlatego będziemy nadal intensywnie pracować nad dalszym rozwojem firmy. Liczę też na nowe partnerstwa biznesowe oraz kontrakty" - powiedział Tonny Bao w trakcie Huawei eco-Connect Poland 2018.



Huawei Enterprise BG jest siłą napędową rozwoju technologii cyfrowych. Strategia firmy "Platforma+ekosystem" ma na celu zbudowanie stabilnego, bezpiecznego środowiska dla infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej (ICT) poprzez ciągłe inwestycje w nowe technologie.



"Nasza strategia zakłada, że na lokalnych rynkach, takich jak Polska, podobnie jak w przypadku globalnych działań, tworzymy otwarty ekosystem do współpracy biznesowej, a przez to przyczyniamy się do wzrostu krajowych przedsiębiorstw. Zamierzam kontynuować strategię firmy zakładającą ciągłe inwestycje w nowe technologie takie jak cloud computing, Internet Rzeczy, Big Data, mobilna sieć szerokopasmowa, sztuczna inteligencja czy 5G. Tylko w 2017 roku jako Huawei zainwestowaliśmy w badania i rozwój ponad 11 mld USD. W 2018 roku mamy podobne plany" - dodał dyrektor zarządzający Huawei Polska.



Huawei od lat współpracuje w Polsce z operatorami telekomunikacyjnymi, takimi jak Polkomtel, Orange, P4, T-mobile oraz Exatel, dostarczając im sprzęt najnowszej generacji, co przyczynia się do modernizacji krajowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto, rozwiązania firmy są również szeroko stosowane w sektorze publicznym. Dowodem na to jest szereg zrealizowanych projektów, m.in. dla PKP Polskich Linii Kolejowych, PKP SA, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Kultury oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Huawei wnosi coraz więcej do polskiej transformacji cyfrowej czego przykładem są też projekty realizowane we współpracy z mBank, INEA czy Wirtualną Polską.



"Chcemy, aby Polska była jednym z europejskich liderów technologii 5G, dlatego przyłączyliśmy się do zainicjowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji Strategii 5G dla Polski. Pozwoli to na szeroką współpracę pomiędzy państwem, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami w celu wdrożenia w Polsce sieci piątej generacji. Huawei chce aktywnie w tym uczestniczyć i wspierać rozwój polskiej gospodarki" - zaznaczył Tonny Bao.



Tonny Bao od lutego br. objął funkcję dyrektora zarządzającego firmy. Tonny Bao ma wieloletnie doświadczenie w branży ICT. W Huawei pracuje od 2004 roku.



Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.

