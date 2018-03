Mitchell, który odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu amerykańskiej polityki wobec państw naszego regionu, przed objęciem stanowiska asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji dał się poznać polskim politykom i politologom jako prezes waszyngtońskiej, prywatnej placówki politologicznej Ośrodka Europejskich Analiz Politycznych (Center for European Policy Analysis - CEPA).

CEPA jest wśród ponad 50 waszyngtońskich ośrodków politologiczno-doradczych jedynym ośrodkiem politologicznym, który zajmuje się sprawami Europy Środkowo-Wschodniej.

Po spotkaniach w Departamencie Stanu minister Szczerski wygłosi wykład i będzie odpowiadał na pytania ekspertów w prestiżowej, konserwatywnej Fundacji Heritage, która stanowi intelektualne i personalne zaplecze administracji prezydenta Donalda Trumpa. Wykład poświęcony koncepcji Trójmorza został zatytułowany “Rozwijanie swobód i wolności gospodarczej poprzez Inicjatywę Trójmorza” (Advancing Liberty and Economic Freedom Through the Three Seas Initiative).

Spotkanie z ministrem Szczerskim w Fundacji Heritage zostało przygotowane wspólnie z polską Fundacją Warsaw Institute, ośrodkiem analityczno-badawczym koncentrującym się w swojej działalności na zagadnieniach bezpieczeństwa zbiorowego i problematyce bezpieczeństwa gospodarczego Polski.

Po spotkaniu w Fundacji Heritage Szczerski będzie rozmawiał z przedstawicielami wydziału ds. europejskich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Szczerski jest, po wiceministrze spraw zagranicznych Marku Magierowiskim, który gościł w Waszyngtonie przed tygodniem, drugim wysokiej rangi przedstawicielem władz polskich, który przybył do Waszyngtonu po podpisaniu przez polskiego prezydenta nowelizacji ustawy o IPN. O ile jednak wizyta wiceszefa polskiej dyplomacji poświęcona była przede wszystkim - jak stwierdził sam Magierowski - wyjaśnianiu kontrowersji związanych z nowelizacją ustawy o IPN oraz próbom ożywienia dialogu władz polskich z wpływową diasporą żydowską w USA. Rozmowy ministra Szczerskiego będą dotyczyły całości stosunków polsko-amerykańskich, w tym współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Szczerski jest także pierwszym wysokiej rangi przedstawicielem władz w Warszawie, który pojawia się w USA po "burzy medialnej", jaką spowodowały rewelacje portalu Onet. Utrzymywał on, że władze amerykańskie "zawiesiły" stosunki wysokiego szczebla z władzami polskimi z powodu wejścia w życie nowelizacji ustawy o IPN.

Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert w imieniu władz amerykańskich zaprzeczyła we wtorek, że doszło do takiej sytuacji.

"Doniesienia zakładające jakiekolwiek +zawieszenie+ współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa lub dialogu na wysokim szczeblu - wszystko to jest po prostu fałszem" - podkreśliła Nauert.

Rzeczniczka Departamentu Stanu jednocześnie podtrzymała "doskonale znane władzom polskim" zastrzeżenia Waszyngtonu wobec nowelizacji ustawy o IPN.

Po spotkaniach w Waszyngtonie Szczerski uda się do Nowego Jorku, gdzie w piątek będzie dyskutował nt. zagadnień i planów związanych z objęciem przez Polskę w maju b.r. przewodnictwa Rady Bezpieczeństwa ONZ.

>>> Czytaj też: Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO: Jeżeli zajdzie potrzeba, to zareagujemy natychmiast