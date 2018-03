KE wezwała Polskę do prawidłowego wdrożenia niektórych przepisów dot. odpadów



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę do prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących odpadów, w obszarze recyklingu odpadów z budowy, odpadów niebezpiecznych i planów gospodarowania odpadami, podała Komisja.

"Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE). W prawie UE określono cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki oraz wymogi dotyczące odpadów niebezpiecznych i treści planów gospodarowania odpadami. Właściwe stosowanie unijnych przepisów dotyczących odpadów ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym" - czytamy w komunikacie.

Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii, podano także.

(ISBnews)