Pod koniec lutego Lauder w liście otwartym wezwał do zażegnania obecnego kryzysu polsko-żydowskiego. "Powstały kryzys musi zostać zażegnany. Chcielibyśmy, by liderzy po obydwu stronach Polskiej i Żydowskiej - usiedli przy stole, doszli do porozumienia i wrócili na drogę współpracy i rozwoju wzajemnych relacji" - napisali prezes ŚKŻ Ronald Lauder i wiceprezes Robert Singer.

Informację o spotkaniu podało jako pierwsze Radio RMF. Spotkanie było bardzo udane - powiedział rozgłośni szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski.

