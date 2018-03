"Słyszeliśmy wiele oskarżeń o to, że w Birmie dochodzi do czystek etnicznych, lub nawet ludobójstwa. Ale powiedziałem już i powiem raz jeszcze: to nie jest polityką rządu, i o tym mogę was zapewnić" - powiedział Tun reporterom podczas konferencji prasowej w siedzibie ONZ w Genewie.

"Jeśli będą jasne dowody, dopilnujemy tego, aby podjęte zostały stosowne kroki przeciw tym, którzy te zbrodnie popełnili, lub którzy dopuścili się nadużyć" - dodał.

Powiedział też, że "znaczna większość społeczności muzułmańskiej, która mieszkała w stanie Rakhine nadal tam jest", a gdyby dochodziło do ludobójstwa, to Rohingja uciekliby z tego regionu - przytacza jego wypowiedź AFP.

W środę Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) powiedział, że zachodzi podejrzenie, iż w Birmie mogło dojść do aktów ludobójstwa na mniejszości Rohingja. Przemawiając na forum Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, al-Hussein poinformował, że doniesienia o zasypywaniu spychaczami masowych grobów w Birmie wskazują na "celową próbę niszczenia przez władze dowodu ewentualnych zbrodni międzynarodowych, w tym możliwych zbrodni przeciwko ludzkości". Dzień wcześniej jego zastępca Andrew Gilmour poinformował w oświadczeniu, że "w Birmie odbywają się czystki etniczne".