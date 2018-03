"W pierwszej połowie roku powstanie taka mapa specjalna, bardzo nowoczesne rozwiązanie informatyczne, w którym każdy rodzić będzie mógł wejść i zobaczyć, gdzie w jego okolicy takie miejsca są, ile kosztują, ile tam jest wolnych miejsc, czy są w ogóle wolne miejsca i jak się z tymi miejscami skontaktować" - powiedział w radiowej Jedynce Marczuk.

Przypomniał, że w tym roku w ramach programu "Maluch Plus" przeznaczono 450 mln zł. "Czyli trzy razy więcej pieniędzy, niż dotychczas wydane na opiekę nad małym dzieckiem. Dzięki temu wiemy, że w tym roku ma powstać dodatkowych około 25 tys. miejsc. W poprzednich latach powstawało ich ok. 4 tys." - dodał Marczuk.

Środki finansowe w ramach programu "Maluch plus" służą wspieraniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (są to żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie).

Wiceminister wskazał, że od nowego roku wprowadzono liczne ułatwienia przy prowadzeniu placówek opieki nad dziećmi do 3 lat. Jak mówił, zmiany idą "w kierunku uelastycznienia zasad prowadzanie i zakładania tych placówek, co też ma zwiększyć podaż tych miejsc".

W połowie lutego szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska mówiła, że w 2015 r. opieką żłobkową było objętych 11,3 proc. polskich dzieci do 3. roku życia. "To w kolejnych latach poprawiało się. W 2017 r. było to już 14,5 proc." - powiedziała wówczas. Jej zdaniem niedługo poziom ten powinien osiągnąć 18 proc.

