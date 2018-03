Pytana w piątek w TOK FM o wielkość wsparcia, jakie dostanie JP Morgan od polskiego rządu na budowę centrum usług w Polsce, Emilewicz poinformowała, że wypłata w gotówce nie jest w pełni policzalna, bowiem trzeba też wliczyć pewien poziom inwestycji, który musi być wykonany po polskiej stronie.

"A zatem ostateczną kwotę na pewno będą państwo znali" - powiedziała. Dodała, że "to nie jest na pewno znacząco większa kwota" od 20 mln zł, o której informowały media. Jej zdaniem standard usług, który ma być w Polsce świadczony przez JP Morgan i centrum, które tutaj powstanie, "lokuje nas bardzo wysoko na mapie finansowej Europy".

Jej zdaniem od czasu późnego średniowiecza nie zmieniło się to, że kiedy ktoś decyduje się na handel w takim, a nie w innym miejscu, to oprócz wielkości rynku jest jeszcze konkurencja, starania o tego typu inwestycje. "W ostatnim podejściu byliśmy na krótkiej liście z Węgrami i z Czechami. Ponieważ nie my jedni się ubiegamy o tego typu wysokomarżowe inwestycje. A zatem rodzaj grantu i rodzaj inwestycji, którą Skarb Państwa wnosi w nadziei, ale też w oczekiwaniu na zyski, które długofalowo przyniosą, wydaje się, że to się nam po prostu opłaca" - powiedziała.

Wyjaśniła, że firma zatrudni w Polsce około 3 tys. osób. Jej zdaniem zysku z takiej inwestycji nie można prosto policzyć, dzieląc 20 mln przez liczbę miejsc pracy.

"Zysk jest kompletnie inny, kompletnie inaczej wygląda. To jest w pewien sposób inwestycja w skrócenie sobie drogi. Bo my staramy się jednocześnie, równolegle inwestować środki europejskie w polski, rodzimy biznes po to, aby był wysokonakładowy, coraz bardziej złożony technologicznie. Natomiast pojawienie się tak zaawansowanych usług finansowych w Polsce powoduje, że ten rynek, ten ekosystem dookoła rośnie znacznie szybciej. I dlatego taka inwestycja się opłaca" - powiedziała.

Wtorkowy "Puls Biznesu" poinformował o systemie wieloletnich grantów, które otrzymają od Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii najwięksi inwestorzy. I tak firma JP Morgan Poland Services ma otrzymać 20,2 mln zł i w ramach tego otworzy biuro i zatrudni 3 tysiące osób. Grant w wysokości 18,4 mln zł otrzyma IFA Powertain Polska, który zainwestuje pieniądze m.in. w zakład półosi do samochodów elektrycznych. Wśród firm z dofinansowanych przez MPiT "PB" wymienia również Hutchinson Poland z 8,7 mln zł wsparcia, który zainwestował w zakład uszczelek do samolotów i samochodów czy Nokia Solutions and Networks z taką samą kwotą dofinansowania na centrum badawczo-rozwojowe we Wrocławiu.

