Spadek hurtowych cen paliw na rynku krajowym notowany w tym tygodniu powinien pozwolić na dalszy spadek cen paliw na stacjach w następnym tygodniu. Skala ewentualnych obniżek może być zbliżona do notowanych w tygodniu. Bieżąca sytuacja pozwala na tankownie tańsze niż przed rokiem. Za benzyny płacimy o około 12 groszy na litrze mniej, za diesla o 8 groszy, a za autogaz aż 20 groszy na litrze.



Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 9-03-2018 w Orlenie: Eurosuper 95 – 3491 PLN/1000l (spadek o 59 PLN/1000l w porównaniu do cen z 2-03-2018), Superplus 98 – 3615 PLN/1000l (spadek o 65 PLN/1000l), olej napędowy 3552 PLN/1000 l (spadek o 16 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2305 PLN/1000 l (spadek o 45 PLN/1000l).



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 9-03-2018 w Lotosie: Eurosuper 95 – 3491 PLN/1000l (spadek o 61 PLN/1000l w porównaniu do cen z 2-03-2018), Superplus 98 – 3625 PLN/1000l (wzrost o 63 PLN/1000l), olej napędowy 3541 PLN/1000 l (spadek o 22 PLN/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2306 PLN/1000 l (spadek o 45 PLN/1000l).



Ceny ropy Brent, po wzroście w I połowie tygodnia, spadły do poziomu 63,90 USD/bbl, czyli nieco poniżej poziomu z piątku ubiegłego roku.



Zgodnie z danymi Departamentu Energii USA, zapasy ropy w USA wzrosły w minionym tygodniu o 2,4 mln bbl do 426 mln bbl. O ile zapasy ropy w USA są obecnie na poziomie 5-letniej średniej, tak dużą niewiadomą jest kierunek dalszych zmian przy obserwowanym tempie wzrostu produkcji. Produkcja ropy w USA wzrosła w skali tygodnia 86 tys. bbl/d do 10,37 mln bbl/d. EIA prognozuje średni poziom produkcji ropy w USA w tym roku na 10,7 mln bbl/d i niewykluczone, że prognozy te wkrótce zostaną ponownie zrewidowane w górę.



Czynnikiem ryzyka dla cen ropy naftowej jest obecnie temat wprowadzenia ceł przez USA na import stali i aluminium z Chin. Chiny już zapowiedziały adekwatną reakcję i jeśli zrealizuje się negatywny scenariusz możemy obserwować ponowne spadki na rynkach akcji co będzie wyraźnym negatywnym czynnikiem dla rynku ropy naftowej.



W czwartek Donald Trump zatwierdził cła na import stali i aluminium, wyłączając Kanadę i Meksyk z którymi trwają negocjacje w sprawie porozumienia NAFTA.