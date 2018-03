Jak zaznaczono komunikacie urzędu prezydenta Litwy, większość priorytetów Litwy i Polski w nowym budżecie Unii Europejskiej jest zbieżna.

„Strony uzgodniły, że nowy budżet (UE) ma przyczynić się do intensywniejszego rozwoju regionu, zapewnić jednakowe warunki unijnym rolnikom i przyczynić się do realizacji strategicznych projektów energetycznych i infrastrukturalnych” - czytamy.

W komunikacie podkreślono, że „w związku ze zbliżającym się Brexitem, nowymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem globalnym i wyzwaniami handlowymi oczekują nas skomplikowane negocjacje, dlatego też konieczne są wspólne starania dla zapewnienia wspólnych interesów”.

Przywódcy Litwy i Polski rozmawiali o wspólnych projektach energetycznych, takich jak synchronizacja sieci państw bałtyckich przez Polskę z Europą Zachodnią oraz budowa gazociągu GIPL łączącego oba kraje. Poruszono też temat wspólnych projektów infrastrukturalnych i wspólnego stanowiska dotyczącego reformy NATO.

„Oba kraje dążą do zapewnienia, by w razie potrzeby pomoc sojuszników z NATO dotarła do naszego regionu jak najszybciej. W tym celu konieczne jest wzmocnienie strategii regionu, szczegółowe plany obrony, decyzje w sprawie obrony przeciwlotniczej” - napisano w komunikacie urzędu prezydenta.

Premier Morawiecki przebywa w piątek w Wilnie z jednodniową wizytą. Spotkał się z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem oraz uczestniczył w spotkaniu premierów państw bałtyckich.

