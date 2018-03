Źródło: PAP

Największym problemem Rosji w Syrii jest sojusznik Moskwy, syryjski prezydent Baszar el-Asad - pisze w piątek "New York Times". Dziennik podkreśla, że Asad sprzeciwia się Rosjanom, starającym się nakłonić go do politycznego rozwiązania syryjskiego konfliktu.