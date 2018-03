Wprowadzenie ceł "nie jest dobre" i budzi zaniepokojenie - podkreśliła szefowa rządu Niemiec na spotkaniu z najważniejszymi organizacjami gospodarczymi kraju w Monachium.

Merkel podkreśliła jednak, że Niemcy mają zaufanie do Komisji Europejskiej, która zamierza zwrócić się w sprawie ceł do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i dąży do dialogu z USA, ale też nie wyklucza działań odwetowych.

"Pierwszeństwo muszą mieć na razie rozmowy. Najlepiej byłoby, gdybyśmy zostali z tego wyłączeni" - dodała mając na myśli wyłączenie z nowych taryf.

Prezydent Trump podpisał w czwartek decyzję o ograniczeniu przez USA importu stali i aluminium, z wyjątkiem Kanady i Meksyku. Na stal nałożono 25-procentowe cło, a na aluminium 10-procentowe. Nowe taryfy mają wejść w życie 23 marca. Inne kraje mogą w drodze negocjacji starać się o przyznanie odstępstw od tej decyzji.Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem wyraziła w piątek nadzieję, że restrykcje USA ograniczające import stali i aluminium do tego kraju nie obejmą UE. Zagroziła, że jeśli jednak tak się stanie, Unia odpowie taryfami na amerykańskie towary i skargą do WTO.

Rzecznik tej organizacji Dan Pruzin oświadczył, że członkowie WTO mają jeszcze czas na przedyskutowanie amerykańskich ceł.

