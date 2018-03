Zapisy na obligacje serii PA02 Kredyt Inkaso ruszają dziś



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso rozpoczęło dziś przyjmowanie zapisów na czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości do 30 mln zł, poinformowała spółka. Zapisy potrwają do 22 marca.

Oprocentowanie obligacji serii PA02 jest stałe i wynosi 5,6% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7% w skali roku. Minimalny zapis wynosi 1000 zł. Kupon będzie wypłacany co pół roku.

"Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona inwestorów, dlatego zbudowaliśmy konsorcjum dystrybucyjne składające się z sześciu instytucji. Dodatkowo podnieśliśmy oprocentowanie względem poprzedniej emisji. Potwierdziliśmy także wzrostowy trend wyników, osiągając bardzo dobre rezultaty w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018. Biorąc pod uwagę ugruntowaną pozycję rynkową Kredyt Inkaso i rosnącą skalę biznesu liczymy, że nasza propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem rynku" – powiedział p.o. prezesa Kredyt Inkaso Jarosław Orlikowski, cytowany w komunikacie.

Funkcję oferującego w ramach emisji obligacji serii PA02 pełni Ipopema Securities. Zapisy będzie można składać u oferującego oraz w Expander Advisors, DM BOŚ, DM Michael/Strom, DM Noble Securities, BM Alior Bank. Przydział papierów dłużnych planowany jest 26 marca, zaś ich rejestracja w KDPW 28 marca. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie walorów do obrotu na rynku Catalyst. W przypadku nadsubskrypcji, papiery dłużne zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów, podano także.

"Dysponujemy sprawdzonym modelem biznesowym, który pozwala nam wypracowywać coraz lepsze wyniki finansowe. Co więcej, rynek na którym działamy także notuje dynamiczne wzrosty. Posiadamy stabilne portfolio klientów, obejmujące m.in. banki, firmy telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe. Naszą wiarygodność buduje również obecność na głównym parkiecie GPW. Wszystko to sprawia, że jesteśmy solidnym i profesjonalnym partnerem dla inwestorów" - powiedział członek zarządu, dyrektor finansowy Bastian Ringhardt, cytowany w komunikacie.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)