MedApp pozyskał do akcjonariatu i rady naukowej prof. Dariusza Dudka



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - W akcjonariacie MedApp ujawnił się prof. Dariusz Dudek z ponad 7-proc. zaangażowaniem, poinformowała spółka. To kolejny krok zacieśniający współpracę między spółką telemedyczną, a uznanym kardiologiem.

"Z dużym uznaniem dla osiągnięć prof. Dariusza Dudka przyjęliśmy wiadomość o jego wejściu do akcjonariatu MedApp. Jego autorytet i dokonania medyczne bez wątpienia pozytywnie wpłyną na pozycjonowanie spółki w środowisku lekarskim i poprawią naszą pozycję negocjacyjną podczas rozmów z potencjalnymi kontrahentami, m.in. z zagranicy. Nasz sukces nie byłby możliwy bez współpracy z lekarzami specjalistami, których doświadczenie i opinie pozwalają nam konsekwentnie udoskonalać nasze rozwiązania" – skomentował prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo, zgodnie z umową podpisaną 28 listopada 2017 r., prof. Dariusz Dudek obejmie funkcję przewodniczącego rady naukowej skupionej wokół MedApp, w której skład wejdą eksperci z zakresu medycyny i IT.

"W grudniu ubiegłego roku MedApp podpisał umowę inwestycyjną z firmą Premium Lease & Finance (PLF), reprezentowaną przez prof. Dariusza Dudka, na mocy której nabył 50% udziałów w spółce Telemedica. Prowadzi ona działalność w zakresie usług telemedycznych, korzystając z pełnych możliwości systemu CarnaLife firmy MedApp. Funkcjonuje w trybie 24/7, oferując możliwość monitorowania i diagnozowania stanu zdrowia pacjentów w zakresie wielu chorób, w szczególności schorzeń kardiologicznych" - czytamy dalej.

"Połączenie kompetencji IT z kardiologicznymi wyniesie MedApp na jeszcze wyższy poziom. Przygotowanie merytoryczne rodzimych lekarzy oraz zaawansowanie technologiczne systemu CarnaLife sprawiają, że przed polską służbą zdrowia otwierają się zupełnie nowe możliwości" – podsumował Kierepka.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D. MedApp planuje zdobywać globalne rynki, szczególnie USA.

(ISBnews)